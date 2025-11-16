Київ
Крем для тіла антицелюлітний (Anti-cellulite body cream)
Крем для тіла антицелюлітний (Anti-cellulite body cream)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
0.9 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00 грн
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
1.2 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
1.3 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.4 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
1.8 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
2.1 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.7 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
2.8 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
3.3 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
4.2 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
5.2 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Сверстюка Євгена / Ованеса Туманяна, 4/1
5.8 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-А
6.5 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 1-Б
6.5 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
7.3 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
8.9 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
9.2 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
9.4 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
9.6 км
BABARIA АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ ВЕРА 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
429,00
грн
