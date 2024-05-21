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Алкарніт (Alcarnit) (385293) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Алкарніт (Alcarnit)
Ціна в місті Київ
від 332,26 грн
Без рецепта
1 шт від 332,26 грн
В наявності в 379 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи

Алкарніт інструкція із застосування

Рекомендації з вживання

добавка дієтична до раціону харчування рекомендована як джерело левокарнітину при первинній і вторинній недостатності левокарнітину. Покращує обмін речовин та енергозабезпечення тканин, сприяє підвищенню переносимості фізичних та спортивних навантажень. Чинить гепатопротекторну дію, покращує метаболічну функцію печінки. Рекомендований при серцевій недостатності та для осіб, що перебувають на вегетаріанському раціоні.
Перед початком вживання рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
Спосіб вживання: дорослим по 5 ml (мл) 1-3 рази на добу.
Для спортсменів рекомендовано по 15 ml (мл) сиропу (мірний стаканчик) перед тренуванням. Максимальна можлива добова доза для дорослих становить 30 ml (мл).
Вживати внутрішньо за 30 хв до вживання їжі. Не потрібно розводити з рідиною. Можна запити водою при потребі.
Примітка: мірний стаканчик всередині упаковки
Термін вживання: 4–6 тижнів, після перерви — 4 тижні, за необхідності, курс можна повторити, в подальшому термін вживання погоджується з лікарем.
Застереження при вживанні: Не вживати при індивідуальній чутливості до компонентів продукту, вагітним та жінкам, що вигодовують груддю. Дієтичну добавку не слід вживати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не є лікарським засобом. Без ГМО

Умови зберігання


Зберігати за температури не вище 25 °С та відносної вологості повітря, яка не перевищує 75%. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Термін придатності: 2 роки від дати виготовлення. Після відкривання сироп використати протягом 10–15 днів.

Алкарніт
Алкарніт сироп 100 мл, №1
від 332,26 грн
В наявності в 379 аптеках
Ціни в аптеках
Алкарніт
Алкарніт сироп 100 мл, №1
від 332,26 грн
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