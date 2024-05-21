добавка дієтична до раціону харчування рекомендована як джерело левокарнітину при первинній і вторинній недостатності левокарнітину. Покращує обмін речовин та енергозабезпечення тканин, сприяє підвищенню переносимості фізичних та спортивних навантажень. Чинить гепатопротекторну дію, покращує метаболічну функцію печінки. Рекомендований при серцевій недостатності та для осіб, що перебувають на вегетаріанському раціоні.

Перед початком вживання рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

Спосіб вживання : дорослим по 5 ml (мл) 1-3 рази на добу.

Для спортсменів рекомендовано по 15 ml (мл) сиропу (мірний стаканчик) перед тренуванням. Максимальна можлива добова доза для дорослих становить 30 ml (мл).

Вживати внутрішньо за 30 хв до вживання їжі. Не потрібно розводити з рідиною. Можна запити водою при потребі.

Примітка: мірний стаканчик всередині упаковки

Термін вживання : 4–6 тижнів, після перерви — 4 тижні, за необхідності, курс можна повторити, в подальшому термін вживання погоджується з лікарем.

Застереження при вживанні : Не вживати при індивідуальній чутливості до компонентів продукту, вагітним та жінкам, що вигодовують груддю. Дієтичну добавку не слід вживати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Не є лікарським засобом. Без ГМО