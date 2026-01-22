Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Магній BBC (Magnesium BBC)

МАГНІЙ ВВС К & ЗДОРОВ'Я таблетки 600 мг блістер №60
Ціни в Київ
від 114,00 грн
В 11 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Красота та Здоров'я
Дієтичні добавки
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
600 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.