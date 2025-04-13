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канюлі внутрішньовенні
Канюля внутрішньовенна BD Венфлон
3 препарати
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
18g 1,2 х 45 мм №50
Бектон Дікінсон
від
1820,85
грн
в 1 аптеці
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
22g 0,8 х 25 мм №50
Бектон Дікінсон
Немає в наявності
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА BD VENFLON
20g 1,0 х 32 мм №50
Бектон Дікінсон
Немає в наявності
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Форма випуску
18G
20G
22G
Ціни в
Київ
від
1820,85
грн
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Характеристики
Виробник
Бектон Дікінсон
Форма випуску
18g
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Медичні вироби
канюлі внутрішньовенні
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