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Вітамінка C (Vitaminka C) (381044) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Вітамінка C (Vitaminka C)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
10 шт Немає в наявності 10 шт Немає в наявності 10 шт Немає в наявності 10 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин