Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамінка C (Vitaminka C) Вітамінка C (Vitaminka C) (381044) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 10 шт Немає в наявності 10 шт Немає в наявності 10 шт Немає в наявності 10 шт Немає в наявності Більше +1 Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ДОМІЛЕ Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 10 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин