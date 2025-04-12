Діуретики тіазидного ряду знижують виведення кальцію із сечею. При сумісній терапії необхідно контролювати рівень кальцію в сироватці крові, оскільки збільшується ризик виникнення гіперкальціємії.

Кальцію карбонат може перешкоджати абсорбції препаратів тетрациклінового ряду при одночасному застосуванні, тому ці препарати необхідно приймати щонайменше за 2 години до або через 4 — 6 годин після перорального прийому препарату Кальцій-Д 3 Нікомед КОМФОРТЕ.

Гіперкальціємія може потенціювати токсичність серцевих глікозидів при застосуванні препаратів кальцію та вітаміну D. Необхідно контролювати роботу серця за допомогою електрокардіограми (ЕКГ), рівень кальцію в сироватці крові та клінічний стан хворого.

Для запобігання зниженню всмоктування бісфосфонатів при одночасному застосуванні Кальцій-Д 3 Нікомед КОМФОРТЕ рекомендується приймати не раніше ніж через 1 годину після їх прийому.

При одночасному застосуванні кальцію ефективність левотироксину може бути знижена за рахунок зменшення його абсорбції. Тому левотироксин необхідно приймати за 4 години до або через 4 години після прийому препарату.

При одночасному застосуванні кальцію може порушуватись абсорбція хінолонових антибіотиків. Хінолонові антибіотики необхідно приймати за 2 години до або через 6 годин після прийому препарату Кальцій-Д 3 Нікомед КОМФОРТЕ.

Солі кальцію можуть зменшувати абсорбцію заліза, цинку та стронцію ранелату. Тому препарати заліза, цинку та стронцію ранелату необхідно приймати щонайменше за 2 години до або після прийому препарату.