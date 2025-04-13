Застосування цього розчину повинно проводитися або лікарем, який має досвід лікування ниркової недостатності з використанням методів гемофільтрації, гемодіафільтрації та подовженого гемодіалізу, або під його безпосереднім контролем.

Попередження

Для одержання готового розчину, придатного для гемофільтрації (гемодіафільтрації, тривалого гемодіалізу), електролітний розчин необхідно змішувати з буферним розчином безпосередньо перед застосуванням.

Препарат слід застосовувати лише при наявності відповідного устаткування для проведення екстракорпоральних процедур.

Цей розчин містить калій. Концентрацію калію в сироватці слід контролювати до і під час гемофільтрації та/або гемодіалізу. Залежно від концентрації калію в сироватці крові до лікування може розвинутися гіпо- або гіперкаліємія.

Якщо спостерігається гіпокаліємія, може бути потрібно додавання калію та/або введення діалізату з більшою концентрацією калію.

Якщо після початку лікування виникає гіперкаліємія, слід оцінити додаткові джерела калію, що впливають на його концентрацію у крові. Коли розчин застосовують як замісний, слід зменшити швидкість інфузії та переконатися, що досягнуто бажаної концентрації калію. Якщо гіперкаліємія не зникає, слід негайно припинити інфузію.

Якщо гіперкаліємія розвивається, коли розчин застосовують як діалізат, для підвищення швидкості виведення калію може бути потрібно введення безкалієвого діалізату.

Незважаючи на відсутність випадків тяжких реакцій гіперчутливості на кукурудзу при застосуванні Присмасолу 2, розчини, що містять глюкозу, отриману з гідролізованого кукурудзяного крохмалю, не слід застосовувати пацієнтам з алергією на кукурудзу та продукти кукурудзи в анамнезі.

Введення слід негайно припинити, якщо з’являються ознаки розвитку реакцій гіперчутливості. За клінічними показаннями слід проводити належні лікувальні заходи.

Оскільки розчин містить глюкозу і лактат, може розвинутися гіперглікемія, особливо у хворих на цукровий діабет. Слід регулярно контролювати рівень глюкози в крові. Якщо розвивається гіперглікемія, може бути потрібно введення безглюкозного замісного розчину/діалізату. Для підтримки бажаного глікемічного контролю можуть бути потрібні інші коригувальні заходи.

Присмасол 2 містить гідрокарбонат (бікарбонат) та лактат (попередник гідрокарбонату), який може впливати на кислотно-лужний баланс у пацієнта. Якщо під час терапії розчином розвивається або погіршується метаболічний алкалоз, може бути потрібно зниження швидкості введення або припинення введення.

Застосування контамінованого розчину для гемофільтрації та гемодіалізу може спричинити сепсис, шок та смерть.

Особливі запобіжні заходи при застосуванні

Присмасол 2 можна нагрівати до 37 °С для підвищення комфорту для пацієнта під час введення. Підігрівання розчину перед застосуванням слід проводити перед відновленням тільки сухим теплом. Розчини не слід нагрівати у воді або у мікрохвильовій печі. Розчин слід візуально перевірити на наявність твердих частинок і зміну кольору перед введенням, якщо розчин та упаковка дають змогу це зробити. Не застосовуйте, якщо розчин непрозорий, а ізоляційна печатка між двома відділеннями мішка пошкоджена.

Перед і під час лікування впродовж проведення всієї процедури слід ретельно контролювати електролітний і кислотно-лужний баланс.

До розчину можна додавати до 1,2 ммоль/л фосфату. Якщо додається фосфат калію, загальна концентрація калію не повинна перевищувати 4 мЕкв/л (4 ммоль/л). У разі гіпофосфатемії слід додавати неорганічний фосфат.

Гемодинамічний стан пацієнта та баланс рідини слід контролювати впродовж всієї процедури та коригувати за потребою.