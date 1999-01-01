Київ
ГЕМОДІАЛІТИКИ ТА ГЕМОФІЛЬТРАТИ
B05Z B
Гемофільтрати
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05Z
ГЕМОДІАЛІТИКИ ТА ГЕМОФІЛЬТРАТИ
B05Z B
Гемофільтрати
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Присмасол 2
Розчин для гемофільтрації та гемодіалізу мішок із поліолефіну двокомпонентний 5000 мл №2
Baxter Holding B.V
Немає в наявності
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Присмасол 4
Розчин для гемофільтрації та гемодіалізу мішок із поліолефіну двокомпонентний 5000 мл №2
Baxter Holding B.V
Немає в наявності
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Виробник
Baxter Holding B.V
Baxter Holding B.V.
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