Київ
ГЕМОДІАЛІТИКИ ТА ГЕМОФІЛЬТРАТИ
B05Z B

Гемофільтрати

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05ZГЕМОДІАЛІТИКИ ТА ГЕМОФІЛЬТРАТИ
B05Z BГемофільтрати
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Присмасол 2
Присмасол 2
Розчин для гемофільтрації та гемодіалізу мішок із поліолефіну двокомпонентний 5000 мл №2
Baxter Holding B.V
Немає в наявності
Присмасол 4
Присмасол 4
Розчин для гемофільтрації та гемодіалізу мішок із поліолефіну двокомпонентний 5000 мл №2
Baxter Holding B.V
Немає в наявності
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