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Гідрабіо H2O міцелярний лосьйон (Hydrabio H2O micellar lotion) (377129) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гідрабіо H2O міцелярний лосьйон (Hydrabio H2O micellar lotion)
Ціна в місті Київ
від 522,10 грн
Без рецепта
1 шт від 522,10 грн
В наявності в 2 аптеках
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Виробник
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон