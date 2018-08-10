Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяТермальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьонГідрабіо H2O міцелярний лосьйон (Hydrabio H2O micellar lotion) Гідрабіо H2O міцелярний лосьйон (Hydrabio H2O micellar lotion) (377129) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 522,10 грн Без рецепта 1 шт від 522,10 грн В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Laboratoire Dermatologique Bioderma Об'єм 200 мл Косметичні засоби 1.2. Термальна вода, освіжаючий спрей, міцелярний лосьон