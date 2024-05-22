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Візік макс (Vizic max) (376552) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Візік макс (Vizic max)
Ціна в місті Київ
від 148,72 грн
Без рецепта
30 шт від 148,72 грн
В наявності в 287 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки, вкриті оболонкою
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору