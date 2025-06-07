Засоби по догляду за шкірою рук

Крем для рук обліпиховий експрес догляд Веледа (Hand cream sea buckthorn express care Weleda)

ОБЛІПИХОВИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК ЕКСПРЕС ДОГЛЯД тм "WELEDA" 50 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 300,40 грн
В 11 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Weleda
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-3/15588 від 13.07.2020