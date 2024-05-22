Дитяче харчуванняІнше дитяче харчуванняІнгредієнти для приготування стравIngredients for cookingВермішель дитяча (Vermicelli for children) Вермішель дитяча (Vermicelli for children) (373602) - інструкція із застосування Дитяче харчування Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +2 Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Danone Вага 280 г Дитяче харчування Ingredients for cooking