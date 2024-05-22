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Гольфи протиемболічні (Antiembolus golfs) (373332) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Гольфи протиемболічні (Antiembolus golfs)
Ціна в місті Київ
від 732,64 грн
Без рецепта
1 шт від 732,64 грн 1 шт від 682,50 грн 1 шт від 707,45 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 2 аптеках
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Виробник
Форма випуску
M
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Гольфи компресійні та антиварикозні