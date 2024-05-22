Медичні виробиЛікувально-профілактична білизнаГольфи компресійні та антиварикозніГольфи протиемболічні (Antiembolus golfs) Гольфи протиемболічні (Antiembolus golfs) (373332) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 732,64 грн Без рецепта 1 шт від 732,64 грн 1 шт від 682,50 грн 1 шт від 707,45 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lauma Форма випуску M Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Гольфи компресійні та антиварикозні