Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняАптечки/набір першої медичної допомогиАптечка універсальна (Universal first aid kit) Аптечка універсальна (Universal first aid kit) (370689) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 283,70 грн Без рецепта 1 шт від 283,70 грн 1 шт Немає в наявності В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ИНСТАЛ-СЕРВИС ЧП Форма випуску 02-022-п Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Аптечки/набір першої медичної допомоги