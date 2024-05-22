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Аптечка універсальна (Universal first aid kit) (370689) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Аптечка універсальна (Universal first aid kit)
Ціна в місті Київ
від 283,70 грн
Без рецепта
1 шт від 283,70 грн 1 шт Немає в наявності
В наявності в 2 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
02-022-п
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Аптечки/набір першої медичної допомоги