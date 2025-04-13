Овочеві пюре (1 інгредієнт)

Консерви овочеві гомогенізовані стерилізовані пюре кабачок Маленьке щастя (Canned vegetable homogenized sterilized zucchini puree Malen'koye schast'ye)

2 препарати
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КОНСЕРВИ ОВОЧЕВІ ГОМОГЕНІЗОВАНІ СТЕРИЛІЗОВАНІ тм "МАЛЕНЬКЕ ЩАСТЯ" "ПЮРЕ КАБАЧОК"
КОНСЕРВИ ОВОЧЕВІ ГОМОГЕНІЗОВАНІ СТЕРИЛІЗОВАНІ тм "МАЛЕНЬКЕ ЩАСТЯ" "ПЮРЕ КАБАЧОК"
80 г №12
Белфуд Продакшн
Немає в наявності
КОНСЕРВИ ОВОЧЕВІ ГОМОГЕНІЗОВАНІ СТЕРИЛІЗОВАНІ тм "МАЛЕНЬКЕ ЩАСТЯ" "ПЮРЕ КАБАЧОК"
КОНСЕРВИ ОВОЧЕВІ ГОМОГЕНІЗОВАНІ СТЕРИЛІЗОВАНІ тм "МАЛЕНЬКЕ ЩАСТЯ" "ПЮРЕ КАБАЧОК"
90 г з 4 місяців №1
Белфуд Продакшн
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Белфуд Продакшн
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
12 шт.
Дитяче харчування