Консерви овочеві гомогенізовані стерилізовані пюре кабачок Маленьке щастя (Canned vegetable homogenized sterilized zucchini puree Malen'koye schast'ye)
2 препарати
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КОНСЕРВИ ОВОЧЕВІ ГОМОГЕНІЗОВАНІ СТЕРИЛІЗОВАНІ тм "МАЛЕНЬКЕ ЩАСТЯ" "ПЮРЕ КАБАЧОК"
80 г №12Белфуд Продакшн
КОНСЕРВИ ОВОЧЕВІ ГОМОГЕНІЗОВАНІ СТЕРИЛІЗОВАНІ тм "МАЛЕНЬКЕ ЩАСТЯ" "ПЮРЕ КАБАЧОК"
90 г з 4 місяців №1Белфуд Продакшн
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Белфуд Продакшн
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
12 шт.
Дитяче харчування