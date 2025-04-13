КРЕМГЕН UNI (KREMGEN UNI)
КРЕМГЕН UNI інструкція із застосування
Склад
Склад: вода, парафін рідкий, пантотенат кальцію, цетеарил етилгексаноат, гліцерин, бджолиний віск, вазелін, поліакрилат-13, ПЕГ-30 диполігідроксістеарат, парафін, поліізобутен, полісорбат 20, діазолідинілсечовина, бензоат натрію, сорбат калію.
Характеристика
Крем для сухої та подразненої шкіри.
Косметичний засіб для зовнішнього застосування.
• Сонячні опіки
• Укуси комах
• Подразнення
Кремген UNI — косметичний засіб, добре підходить для заспокоєння і відновлення сверблячої, подразненої, сухої та потрісканої шкіри, а також шкіри, що постраждала від сонячних опіків і укусів комах. Кремген UNI можна використовувати для пом’якшення та загоєння сосків матерів-годувальниць, а також для профілактики попрілостей на ніжній шкірі немовлят.
Рекомендації по використанню
Інструкція з використання: наносити тонкий шар крему на подразнену ділянку шкіри кілька разів на день по мірі необхідності.
Умови зберігання
зберігати у темному місці при температурі не вище 25 °C, уникати прямих сонячних променів та не заморожувати. Використати протягом 6 місяців після першого відкриття туби.