Крем для сухої та подразненої шкіри.

Косметичний засіб для зовнішнього застосування.

• Сонячні опіки

• Укуси комах

• Подразнення

Кремген UNI — косметичний засіб, добре підходить для заспокоєння і відновлення сверблячої, подразненої, сухої та потрісканої шкіри, а також шкіри, що постраждала від сонячних опіків і укусів комах. Кремген UNI можна використовувати для пом’якшення та загоєння сосків матерів-годувальниць, а також для профілактики попрілостей на ніжній шкірі немовлят.