Косметичні засоби для здоров'я

КРЕМГЕН UNI (KREMGEN UNI)

КРЕМГЕН UNI крем 30 г №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Форма випуску
Крем
Умови продажу
Без рецепта
Вага
30 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-3/9802 від 04.05.2020

КРЕМГЕН UNI інструкція із застосування

Склад

Склад: вода, парафін рідкий, пантотенат кальцію, цетеарил етилгексаноат, гліцерин, бджолиний віск, вазелін, поліакрилат-13, ПЕГ-30 диполігідроксістеарат, парафін, поліізобутен, полісорбат 20, діазолідинілсечовина, бензоат натрію, сорбат калію.

Характеристика

Крем для  сухої та подразненої шкіри.
Косметичний засіб для зовнішнього застосування.
• Сонячні опіки
• Укуси комах
• Подразнення
Кремген UNI — косметичний засіб, добре підходить для заспокоєння і відновлення сверблячої, подразненої, сухої та потрісканої шкіри, а також шкіри, що постраждала від сонячних опіків і укусів комах. Кремген UNI можна використовувати для пом’якшення та загоєння сосків матерів-годувальниць, а також для профілактики попрілостей на ніжній шкірі немовлят.

Рекомендації по використанню

Інструкція з використання: наносити тонкий шар крему на подразнену ділянку шкіри кілька разів на день по мірі необхідності.

Умови зберігання

зберігати у темному місці при температурі не вище 25 °C, уникати прямих сонячних променів та не заморожувати. Використати протягом 6 місяців після першого відкриття туби.