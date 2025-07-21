Засоби захисту від комах

Крем-бальзам після укусів (Cream-balm after bites)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ УКУСІВ ОЙ!КОМАРИКИ FAMILY 50 мл №1
Ціни в Київ
від 33,26 грн
В 1 аптеці
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Характеристики
Виробник
Біотон
Форма випуску
Ой!комарики family
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/25281 від 10.08.2017