Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюГідраженіст сироватка Лієрак (Hydragenist serum Lierac) Гідраженіст сироватка Лієрак (Hydragenist serum Lierac) (369365) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 1056,68 грн Без рецепта 1 шт від 1056,68 грн В наявності в 26 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lierac Об'єм 30 мл Косметичні засоби 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою