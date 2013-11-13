Вимірювач АТ цифровий (Blood pressure meter digital) (368921) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 930,18 грн
Без рецепта
1 шт від 930,18 грн 1 шт від 1141,29 грн 1 шт від 1671,71 грн 1 шт від 1604,35 грн 1 шт від 1201,61 грн 1 шт від 1622,11 грн 1 шт від 1400,29 грн 1 шт від 1490,20 грн 1 шт від 1570,39 грн 1 шт від 1302,60 грн 1 шт від 2187,89 грн 1 шт від 1793,59 грн 1 шт від 916,20 грн 1 шт від 2217,13 грн 1 шт від 2177,24 грн 1 шт від 1924,83 грн 1 шт від 2333,01 грн 1 шт від 2183,20 грн 1 шт від 311,00 грн 1 шт від 964,58 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
Va-350
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
13217/2013 від 13.11.2013