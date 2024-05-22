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Деклонат хондро (Declonate chondro) (368567) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Деклонат хондро (Declonate chondro)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Об'єм
250 мл
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату