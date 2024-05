механізм дії. Вважається, що латанопростен бунод знижує внутрішньоочний тиск (ВОТ), збільшуючи відтік внутрішньоочної рідини через трабекулярну сітку й увеосклеральні шляхи. ВОТ є основним змінюваним фактором ризику прогресування глаукоми. Зниження ВОТ знижує ризик глаукоматозної втрати поля зору.

Фармакодинаміка. Зниження ВОТ починається приблизно через 1–3 год після першого введення, максимальний ефект досягається через 11–13 год в очах з підвищеним ВОТ.

Фармакокінетика.

Абсорбція. Системний вплив латанопростену буноду і його метаболітів кислоти латанопростової і мононітрату бутандіолу оцінювали в одному дослідженні за участю 22 здорових суб’єктів після місцевого офтальмологічного введення препарату Візулта 0,024% 1 раз на добу (одна крапля в кожне око вранці) протягом 28 днів. У день 1-й і день 28-й не виявлено концентрації латанопростену буноду (нижня межа кількісного визначення (LLOQ) — 10,0 пг/мл) або мононітрату бутандіолу (LLOQ — 200 пг/мл), які можна було б визначити кількісно. Середня C max в плазмі крові кислоти латанопростової (LLOQ — 30 пг/мл) становила 59,1 і 51,1 пг/мл у день 1-й і день 28-й відповідно. Середній час C max в плазмі крові для кислоти латанопростової становив близько 5 хв після введення як у день 1-й, так і у день 28-й.

Розподіл. Досліджень офтальмологічного розподілу у людей не проводили.

Метаболізм. Після місцевого введення в око латанопростену бунод швидко метаболізується в оці до кислоти латанопростової (активна частина молекули діючої речовини), аналогу простагландину F2α, і бутандіолу мононітрату. Після того, як кислота латанопростова досягає великого кола кровообігу, вона в основному метаболізується печінкою до 1,2-динорних і 1,2,3,4-тетранорних метаболітів через β-окиснення жирних кислот.

Бутандіолу мононітрат метаболізується до 1,4-бутандіолу і оксиду азоту. Метаболіт 1,4-бутандіол далі окиснюється до бурштинової кислоти і надходить у цикл трикарбонової кислоти.

Виведення. Виведення кислоти латанопростової з людської плазми крові є швидким, оскільки концентрація кислоти латанопростової в плазмі крові знижувалася нижче LLOQ (30 пг/мл) у більшості суб’єктів до 15 хв після введення в око препарату Візулта 0,024% у людей.

Доклінічні дані з безпеки .

Канцерогенез, мутагенез, погіршення фертильності. Латанопростен бунод не був мутагенним у бактерій і не сприяв утворенню мікроядер у мікроядерному аналізі кісткового мозку щурів in vivo. Хромосомні аберації відмічені in vitro з лімфоцитами людини за відсутності метаболічної активації.

Латанопростен бунод не проходив аналізу на канцерогенну активність у довгострокових дослідженнях на тваринах. Кислота латанопростова є основним метаболітом латанопростену буноду. Вплив кислоти латанопростової на щурів і мишей, що виникає в результаті перорального застосування латанопросту в пожиттєвих біоаналізах у гризунів, не був канцерогенним.

Дослідження фертильності з латанопростен бунодом не проводили. Здатність впливати на фертильність може частково характеризуватися впливом кислоти латанопростової, спільного метаболіту як латанопростену буноду, так і латанопросту. Впливу кислоти латанопростової на фертильність у самців чи самок у дослідженнях на тваринах не виявлено.

Токсикологія та/або фармакологія у тварин. У 9-місячному дослідженні токсикології вводили місцеві очні дози латанопростену буноду в одне око яванських макак: контроль (лише середовище), одна крапля 0,024%, одна крапля 0,04% і дві краплі 0,04% на дозу, двічі на добу. Системний вплив еквівалентний 4,2-кратній, 7,9-кратній і 13,5-кратній клінічній дозі відповідно на основі площі поверхні тіла (припускаючи 100% абсорбцію). При мікроскопії легень через 9 міс відмічали плевральний/субплевральний хронічний фіброз/запалення в групах самців, що отримували дозу 0,04%, при зростанні частоти і ступеня тяжкості порівняно з контролем. Легеневу токсичність у дозі 0,024% не відмічали.

Клінічні дослідження. У клінічних дослідженнях тривалістю до 12 міс за участю пацієнтів з відкритокутовою глаукомою або очною гіпертензією з середнім ВОТ на вихідному рівні 26,7 мм рт. ст. ефект Візулта (офтальмологічний р-н латанопростену буноду), 0,024% для зниження ВОТ становив 7–9 мм рт. ст.