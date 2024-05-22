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Ангіотрол (Angiotrol) (367483) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Ангіотрол (Angiotrol)
Ціна в місті Київ
від 282,96 грн
Без рецепта
30 шт, 500 мг від 282,96 грн
В наявності в 9 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного