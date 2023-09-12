Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "NIVEA" (Lip Balm "NIVEA") БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "NIVEA" (Lip Balm "NIVEA") (366506) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 96,70 грн Без рецепта 1 шт від 96,70 грн 1 шт від 139,67 грн 1 шт від 96,70 грн 1 шт від 129,36 грн 1 шт від 96,70 грн 1 шт від 106,41 грн 1 шт від 100,75 грн 1 шт від 122,00 грн 1 шт від 80,50 грн 1 шт від 131,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 3 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Байєрсдорф Україна Вага 4.8 г Косметичні засоби 1.4. Засоби по догляду за губами