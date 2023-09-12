Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "NIVEA" (Lip Balm "NIVEA")

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "NIVEA" (Lip Balm "NIVEA") (366506) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "NIVEA" (Lip Balm "NIVEA")
Ціна в місті Київ
від 96,70 грн
Без рецепта
1 шт від 96,70 грн 1 шт від 139,67 грн 1 шт від 96,70 грн 1 шт від 129,36 грн 1 шт від 96,70 грн 1 шт від 106,41 грн 1 шт від 100,75 грн 1 шт від 122,00 грн 1 шт від 80,50 грн 1 шт від 131,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
Більше
+5
В наявності в 3 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Вага
4.8 г
Косметичні засоби
1.4. Засоби по догляду за губами