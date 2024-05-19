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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "NIVEA" "Фруктове сяйво" 4.8 г вишня - Київ (172003) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
111,72 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Клесів, вул. Центральна, 4-А
Всього: упаковка (2)
110,94 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
Всього: упаковка (1)
101,46 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Млинів, вул. Рівненська, 12
Всього: упаковка (1)
104,88 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млинів, вул. Рівненська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
101,46 грн
Волиньфарм
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Відчинено Цілодобово
Луцьк, вул. Загородня, 20
Всього: упаковка (3)
111,72 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
Всього: упаковка (2)
101,88 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (4)
100,75 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 42
Всього: упаковка (2)
100,75 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
100,75 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
Всього: упаковка (1)
108,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом