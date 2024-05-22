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Вансітон куркумін (Vansiton curcumin) (366180) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вансітон куркумін (Vansiton curcumin)
Ціна в місті Київ
від 334,00 грн
Без рецепта
60 шт, 500 мг від 334,00 грн
В наявності в 8 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
5.2. Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму