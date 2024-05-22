Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізмуВансітон куркумін (Vansiton curcumin) Вансітон куркумін (Vansiton curcumin) (366180) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 334,00 грн Без рецепта 60 шт, 500 мг від 334,00 грн В наявності в 8 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Марина Форма випуску Капсули Дозування 500 мг Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 5.2. Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму