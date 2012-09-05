Бинт марлевий стерильний (Bandage gauze sterile) (365530) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 11,05 грн
Без рецепта
1 шт від 11,05 грн 1 шт від 5,75 грн 1 шт від 16,15 грн 1 шт від 9,14 грн 1 шт від 10,00 грн 1 шт від 17,00 грн 1 шт від 14,00 грн 1 шт від 7,25 грн 1 шт від 9,53 грн 1 шт від 16,09 грн 1 шт від 8,35 грн 1 шт від 9,07 грн 1 шт від 14,97 грн 1 шт від 17,27 грн 1 шт від 6,01 грн 1 шт від 13,00 грн 1 шт від 20,00 грн 1 шт від 20,50 грн 1 шт від 10,00 грн 1 шт від 18,36 грн 1 шт від 4,00 грн 1 шт від 14,50 грн 1 шт від 6,30 грн 1 шт від 12,30 грн 1 шт від 5,00 грн 1 шт від 12,12 грн 1 шт від 18,50 грн 1 шт від 24,30 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
7 м х 14 см
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
12931/2013 від 16.08.2013