Вікрил з покриттям, поліглактин 910 (Vicryl with cover, polyglactin 910) (365253) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 102,21 грн
Без рецепта
1 шт від 102,21 грн 1 шт від 104,07 грн 1 шт від 114,66 грн 1 шт від 142,00 грн 1 шт від 121,82 грн 1 шт від 122,10 грн 1 шт від 129,11 грн 1 шт від 107,03 грн 1 шт від 104,09 грн 1 шт від 88,53 грн 1 шт від 121,52 грн 1 шт від 128,10 грн 1 шт від 226,00 грн 1 шт від 141,00 грн 1 шт від 139,62 грн 1 шт від 247,00 грн 1 шт від 166,34 грн 1 шт від 135,10 грн 1 шт від 105,00 грн 1 шт від 93,00 грн 12 шт від 194,68 грн 1 шт від 139,36 грн 1 шт від 189,00 грн 1 шт від 121,73 грн 1 шт від 131,10 грн 1 шт від 155,30 грн 1 шт від 108,64 грн 1 шт від 150,84 грн 1 шт від 115,92 грн 1 шт від 174,00 грн 1 шт від 143,39 грн 1 шт від 139,30 грн 1 шт від 135,19 грн 1 шт від 194,04 грн 1 шт від 104,00 грн 12 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 12 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 12 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 12 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 12 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Етікон, Інк.
Форма випуску
3/0
Медичні вироби