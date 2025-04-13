Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів

Іммунобукол (Immunobukol)

2 препарати
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СИРОП МУЛЬТИВІТАМІНИЙ "ІММУНОБУКОЛ"
СИРОП МУЛЬТИВІТАМІНИЙ "ІММУНОБУКОЛ"
Флакон 200 мл з мірним стаканчиком №1
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
СИРОП МУЛЬТИВІТАМІНИЙ "ІММУНОБУКОЛ"
СИРОП МУЛЬТИВІТАМІНИЙ "ІММУНОБУКОЛ"
Сироп стік 10 мл №20
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Інструкція вказана для СИРОП МУЛЬТИВІТАМІНИЙ "ІММУНОБУКОЛ" флакон 200 мл з мірним стаканчиком №1

Іммунобукол інструкція із застосування

Інструкція вказана для СИРОП МУЛЬТИВІТАМІНИЙ "ІММУНОБУКОЛ" флакон 200 мл з мірним стаканчиком №1

Склад

Цукор, вода очищена, рідкий екстракт ягід чорної бузини, вітамін С, лимонна кислота моногідрат, бензоат натрію.

Активний компонент - екстракт ягід чорної бузини.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість окремих компонентів, вагітність, період лактації, дітям до 3 років, хворим на цукровий діабет.

Спосіб застосування

Дітям від 3-х до 8 років по 1 чайній ложці 2–3 разів на добу. Дорослим і дітям старше 8 років по 1 столовій ложці 3 рази на добу.

Рекомендований курс - 3 тижні. При необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви.

Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Дієтичні добавки