Дітям від 3-х до 8 років по 1 чайній ложці 2–3 разів на добу. Дорослим і дітям старше 8 років по 1 столовій ложці 3 рази на добу.

Рекомендований курс - 3 тижні. При необхідності курс повторюється після 2-тижневої перерви.