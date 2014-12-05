Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі ортопедичніБандаж фіксуючий Дезо (Bandage fixing Dezo) Бандаж фіксуючий Дезо (Bandage fixing Dezo) (364873) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 774,00 грн Без рецепта 1 шт від 774,00 грн 1 шт від 813,30 грн 1 шт від 720,85 грн 1 шт від 657,29 грн Більше +1 В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Торговий Дім Алком Форма випуску 3011 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби бандажі ортопедичні