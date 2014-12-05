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Бандаж фіксуючий Дезо (Bandage fixing Dezo) (364873) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бандаж фіксуючий Дезо (Bandage fixing Dezo)
Ціна в місті Київ
від 774,00 грн
Без рецепта
1 шт від 774,00 грн 1 шт від 813,30 грн 1 шт від 720,85 грн 1 шт від 657,29 грн
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В наявності в 2 аптеках
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Виробник
Форма випуску
3011
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
бандажі ортопедичні