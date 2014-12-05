Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі проти грижіБандаж протигрижовий (Bandage against hernia) Бандаж протигрижовий (Bandage against hernia) (364871) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 1134,67 грн Без рецепта 1 шт від 1134,67 грн 1 шт від 959,73 грн 1 шт від 1134,81 грн 1 шт від 959,61 грн 1 шт від 765,00 грн 1 шт від 726,62 грн 1 шт Немає в наявності Більше +4 В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Торговий Дім Алком Форма випуску 2034 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби бандажі проти грижі