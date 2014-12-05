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Бандаж протигрижовий (Bandage against hernia) (364871) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бандаж протигрижовий (Bandage against hernia)
Ціна в місті Київ
від 1134,67 грн
Без рецепта
1 шт від 1134,67 грн 1 шт від 959,73 грн 1 шт від 1134,81 грн 1 шт від 959,61 грн 1 шт від 765,00 грн 1 шт від 726,62 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 2 аптеках
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Виробник
Форма випуску
2034
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
бандажі проти грижі