Шприци середнього обєму (2-50 мл)

Шприц Медік-о-пленет (Syringe Medic-o-planet)

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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET
Трикомп. з 2 голками (luer), 2мл 23gx1 1/4 (0,6x30мм) 24gx1 (0,55x25мм) №1
Medic-o-planet
від 5,55 грн
в 9 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET
Трикомп. з 2 голками (luer), 10 мл 21gx1 1/2 (0,8x40мм) 22gx1 1/2 (0,7x40мм) №1
Medic-o-planet
від 5,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET
Інсуліновий u-100, luer трикомпонентний 1 мл з надітою голкою 30gх1/2''(0,3х13мм) №1
Medic-o-planet
від 5,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET
Трикомп. з 2 голками (luer), 5мл 21gx1 1/2 (0,8x40мм) 22gx1 1/2 (0,7x40мм) №1
Medic-o-planet
від 7,50 грн
в 1 аптеці
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET
Двокомпонентний luer 10 мл №1
Medic-o-planet
Немає в наявності
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET
Трикомп. з 2 голками (luer), 20 мл 18gx1 1/2 (1,2x40мм) 21gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 7,50 грн
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Характеристики
Виробник
Medic-o-planet
Форма випуску
Трикомп. з 2 голками (luer), 2мл
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби