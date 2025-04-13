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Дієтичні добавки, які надають загальнозміцнюючу, детоксикаційну дію і сприяють відмові від тютюнопаління
Антинікотин (Antinicotin)
2 препарати
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Антинікотин
Таблетки 0,4 г №100
Нанофармація
Немає в наявності
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 49 1,5 г пакетик "фіто антинікотин" №20
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
№ 49
Дозування
0.4 г
1.5 г
Пакування
пакетик
Кількість штук в упаковці
20
100
Виробник
Ключи Здоровья
Нанофармация
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Нанофармація
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,4 г
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Дієтичні добавки
15.8. Дієтичні добавки, які надають загальнозміцнюючу, детоксикаційну дію і сприяють відмові від тютюнопаління
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