Каша молочна суха швидкорозчинна мультизлакова з фруктами пластівцями і кульками Мілупа (Porridge milk dry instant multi-cereal with fruit cereal and balls Milupa)
2 препарати
Сортування: По популярності
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ФРУКТАМИ, ПЛАСТІВЦЯМИ ТА КУЛЬКАМИ MILUPA
230 г №1Нутриція Україна
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ФРУКТАМИ, ПЛАСТІВЦЯМИ ТА КУЛЬКАМИ MILUPA
210 г з 10 місяців №1Нутриція Україна
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Нутриція Україна
Умови продажу
Без рецепта
Вага
230 г
Дитяче харчування