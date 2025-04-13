Молочні розчинні каші - пшенична + манна

Каша молочна манна Мілупа (Porridge milk semolina Milupa)

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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 73,80 грн
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА MILUPA
230 г №1
Нутриція Україна
від 110,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Ціни в Київ
від 73,80 грн
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Характеристики
Виробник
Нутриція Україна
Умови продажу
Без рецепта
Вага
210 г
Дитяче харчування