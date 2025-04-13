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Молочні розчинні каші - пшенична + манна
Каша молочна манна Мілупа (Porridge milk semolina Milupa)
2 препарати
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від
73,80
грн
в 257 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА MILUPA
230 г №1
Нутриція Україна
від
110,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Пакування
210 г
230 г
Ціни в
Київ
від
73,80
грн
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Характеристики
Виробник
Нутриція Україна
Умови продажу
Без рецепта
Вага
210 г
Дитяче харчування
Молочні розчинні каші - пшенична + манна
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