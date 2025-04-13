Безмолочні розчинні каші - гречані

Каша безмолочна гречка низькоаллергенна Бебі (Porridge dairy-free buckwheat low-allergy Bebi)

КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧКА НИЗЬКОАЛЕРГЕННА" торгової марки "BEBI" швидкорозчинна 200 г №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 83,39 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Моцарт Імпорт
Форма випуску
Швидкорозчинна
Умови продажу
Без рецепта
Вага
200 г
Дитяче харчування