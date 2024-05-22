Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаІнші засоби по догляду за порожниною ротаБактероцид з мірамістином гортанний спрей (Bacterocide with miramistin laryngeal spray) Бактероцид з мірамістином гортанний спрей (Bacterocide with miramistin laryngeal spray) (363340) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 47,50 грн Без рецепта 1 шт від 47,50 грн В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Еліксир Об'єм 50 мл Косметичні засоби 4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота