Глицисед Макс є додатковим джерелом амінокислоти гліцину та макроелементу магнію. Ці компоненти (гліцин і магній) є природними для організму людини. Властивості Глицисед Макс зумовлені сукупною дією компонентів, які входять до його складу.

Гліцин (амінооцтова кислота) є регулятором обміну речовин та нейромедіатором гальмівного типу, чинить антиоксидантну, антитоксичну дію, регулює діяльність глутаматних рецепторів, за рахунок чого сприяє:

– з меншенню психоемоційного напруження, агресивності, конфліктності, підвищенню соціальної адаптації;

– поліпшенню настрою;

– полегшенню засинання та нормалізації сну;

– підвищенню розумової працездатності;

– зменшенню вегето-судинних розладів, у тому числі у клімактеричному періоді;

– зменшенню токсичної дії алкоголю,

– зниженню оксидативного стресу та підвищенню біосинтезу сильного антиоксиданту глутатіону.

Додавання в раціон гліцину сприяє зниженню високого артеріального тиску та зменшенню рівня вільних жирних кислот в плазмі крові.

Магній належить до основних макроелементів, необхідних для нормального функціонування організму людини:

– бере учать в обміні білків, вуглеводів, ліпідів і нуклеїнових кислот, у розщепленні глюкози, виведенні токсинів, засвоєнні вітамінів С, В 1 , В 6 ;

– регулює транспорт кальцію і калію в середину і назовні клітин, чим сприяє нормальній роботі серцевого м’язу, а також розслабленню скелетних м’язів і розширенню судин;

– відіграє важливу роль в утворенні нейромедіаторів і передачі нервових імпульсів.

Потреба в магнії зростає при фізичних навантаженнях, синдромі хронічної втоми, стресі, зловживанні алкоголем, при незбалансованих обмежувальних дієтах, прийомі деяких лікарських препаратів (оральні контрацептиви, діуретики, хіміотерапія).

За даними Європейського агентства з безпеч-ності харчових продуктів, магній достовірно сприяє нормальному функціонуванню нервової системи і м’язів, зменшенню втоми та виснаження, підтримці електролітного балансу, нормальному синтезу білків, поділу клітин та енергетичного обміну; сприяє підтримці нормального стану кісток і зубів.

Магнію властива мембраностабілізуюча дія, наслідком чого є виражене пригнічення функції нервової системи, що призводить до зменшення тривоги, стабілізації психологічного стану, заспокоєння та врівноваження реакції на зовнішні подразники.

Аспарагінова кислота є природною амінокислотою, що входить до складу білків організму, бере участь в обміні азотистих речовин, піримідинових основ і сечовини. Зменшуючи вміст аміаку, сприяє захисту центральної нервової системи, збалансовує процеси збудження і гальмування в ній, стимулює імунну систему. Збільшуючи запаси глікогену, аспарагінова кислота сприяє підтримці білково–енергетичної рівноваги.

Солі аспарагінової кислоти (аспарагінати) проявляють адаптогенні властивості: підвищують витривалість і опірність організму до різних впливів.

Завдяки оптимальному складу Глицисед Макс позитивно впливає на функціонування нервової системи, сприяє підвищенню стресостійкості та попередженню патологічних наслідків стресу.