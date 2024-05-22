Гліцисед макс (Glicised max) (363274) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Гліцисед макс інструкція із застосування
Характеристика
Глицисед Макс є додатковим джерелом амінокислоти гліцину та макроелементу магнію. Ці компоненти (гліцин і магній) є природними для організму людини. Властивості Глицисед Макс зумовлені сукупною дією компонентів, які входять до його складу.
Гліцин (амінооцтова кислота) є регулятором обміну речовин та нейромедіатором гальмівного типу, чинить антиоксидантну, антитоксичну дію, регулює діяльність глутаматних рецепторів, за рахунок чого сприяє:
– з меншенню психоемоційного напруження, агресивності, конфліктності, підвищенню соціальної адаптації;
– поліпшенню настрою;
– полегшенню засинання та нормалізації сну;
– підвищенню розумової працездатності;
– зменшенню вегето-судинних розладів, у тому числі у клімактеричному періоді;
– зменшенню токсичної дії алкоголю,
– зниженню оксидативного стресу та підвищенню біосинтезу сильного антиоксиданту глутатіону.
Додавання в раціон гліцину сприяє зниженню високого артеріального тиску та зменшенню рівня вільних жирних кислот в плазмі крові.
Магній належить до основних макроелементів, необхідних для нормального функціонування організму людини:
– бере учать в обміні білків, вуглеводів, ліпідів і нуклеїнових кислот, у розщепленні глюкози, виведенні токсинів, засвоєнні вітамінів С, В1, В6;
– регулює транспорт кальцію і калію в середину і назовні клітин, чим сприяє нормальній роботі серцевого м’язу, а також розслабленню скелетних м’язів і розширенню судин;
– відіграє важливу роль в утворенні нейромедіаторів і передачі нервових імпульсів.
Потреба в магнії зростає при фізичних навантаженнях, синдромі хронічної втоми, стресі, зловживанні алкоголем, при незбалансованих обмежувальних дієтах, прийомі деяких лікарських препаратів (оральні контрацептиви, діуретики, хіміотерапія).
За даними Європейського агентства з безпеч-ності харчових продуктів, магній достовірно сприяє нормальному функціонуванню нервової системи і м’язів, зменшенню втоми та виснаження, підтримці електролітного балансу, нормальному синтезу білків, поділу клітин та енергетичного обміну; сприяє підтримці нормального стану кісток і зубів.
Магнію властива мембраностабілізуюча дія, наслідком чого є виражене пригнічення функції нервової системи, що призводить до зменшення тривоги, стабілізації психологічного стану, заспокоєння та врівноваження реакції на зовнішні подразники.
Аспарагінова кислота є природною амінокислотою, що входить до складу білків організму, бере участь в обміні азотистих речовин, піримідинових основ і сечовини. Зменшуючи вміст аміаку, сприяє захисту центральної нервової системи, збалансовує процеси збудження і гальмування в ній, стимулює імунну систему. Збільшуючи запаси глікогену, аспарагінова кислота сприяє підтримці білково–енергетичної рівноваги.
Солі аспарагінової кислоти (аспарагінати) проявляють адаптогенні властивості: підвищують витривалість і опірність організму до різних впливів.
Завдяки оптимальному складу Глицисед Макс позитивно впливає на функціонування нервової системи, сприяє підвищенню стресостійкості та попередженню патологічних наслідків стресу.
Рекомендації з вживання
рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело амінокислоти гліцину та мінералу магнію з метою зниження підвищеної збудливості і дратівливості, подолання тривожності та психоемоційного напруження при функціональних розладах нервової системи (неврозоподібні стани, вегетосудинні дистонії), підтримки стресостійкості і запобігання виникненню патологічних наслідків стресу, захисту нервової системи, підвищення витривалості та опірності організму до різних впливів, покращення настрою, при стресових ситуаціях, синдромі хронічної втоми, для підвищення розумової працездатності, покращення сну та засинання.
Спосіб застосування та рекомендована добова кількість: вживати дорослим по 1 таблетці 2 рази на добу. Таблетку тримають в роті до повного розсмоктування (за щокою або під язиком). Тривалість застосування — 14-30 днів.
За необхідності, курс можна повторити.
Доза та тривалість застосування можуть бути змінені за рекомендацією лікаря.
Застереження щодо вживання: не вживати при індивідуальній підвищеній чутливості до компонентів добавки дієтичної; артеріальній гіпотензії, тяжкій нирковій недостатності, гіпермагніємії, діареї, міастенії, атріовентрикулярній блокаді; вагітності, годуванні груддю.
Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Добавку дієтичну не слід вживати як заміну повноцінного раціону харчування.
Перед початком прийому необхідно проконсультуватися з лікарем.
Не є лікарським засобом. Без ГМО.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.