препарат призначений тільки для зовнішнього застосування.

При застосуванні препарату слід запобігати його потраплянню в очі та на слизові оболонки.

У разі потрапляння препарату в очі слід ретельно промити їх водою.

Себорейний дерматит та лупа часто супроводжуються посиленим випадінням волосся, яке може в окремих випадках деякий час тривати і на початку застосування шампуню.

Препарат містить бутилгідрокситолуол (Е321), що може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит) або подразнення очей та слизових оболонок.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. У період вагітності або годування грудьми препарат можна застосовувати лише у випадках, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.