Дермазол® Плюс (Dermazol® Plus) (363181) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Дермазол Плюс інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Фармакологічні властивості шампуню зумовлені властивостями активних речовин, що входять до його складу: кетоконазолу та цинку піритіону.
Кетоконазол — синтетична похідна імідазолдіоксалану, що виявляє фунгіцидну, фунгістатичну активність щодо дерматофітів (Epidermophyton spp., Microsporum spp., Trichophyton spp.), дріжджових і дріжджоподібних грибів різних штамів (Candida spp., Malassezia furfur — Pitysporum ovale).
Цинку піритіон при зовнішньому застосуванні чинить протимікробну та протигрибкову дію; ефективний щодо стрептококів, стафілококів, грибів та інших патогенних мікроорганізмів. Цинку піритіон зумовлює протисеборейну дію препарату та виявляє терапевтичну ефективність щодо себорейного дерматиту та лупи. Шампунь з кетоконазолом зменшує лущення та свербіж, що часто асоціюється з лупою, себорейним дерматитом та висівкоподібним лишаєм.
Порошок Алое вера сприяє зволоженню волосся, збагаченню його вітамінами і мікроелементами.
Фармакокінетика. Спеціальні дослідження фармакокінетики шампуню не проводилися, але відомо, що кетоконазол та цинку піритіон при зовнішньому застосуванні практично не всмоктуються у системний кровотік і не спричиняють системної дії.
Показання Дермазол Плюс
лікування і профілактика грибкових захворювань шкіри волосистої частини голови, що супроводжуються лущенням і свербежем шкіри, таких як:
– лупа;
– себорейний дерматит;
– локальний висівкоподібний лишай волосистої частини голови.
Застосування Дермазол Плюс
перед застосуванням шампунь слід добре збовтати.
Наносити шампунь слід на вологе волосся і шкіру голови на 3–5 хв, після чого промити водою.
Рекомендовані схеми застосування для дорослих:
|Показання
|Лікування
|Профілактика
|Лупа
|2 рази на тиждень протягом 2–4 тиж
|1 раз на тиждень або 1 раз на 2 тиж
|Себорейний дерматит
|Висівкоподібний лишай
|Щоденно протягом 5 днів
|Щоденно протягом 3 днів (разовий курс лікування) перед початком літнього сезону
Діти. Досвід застосування препарату у дітей відсутній.
Протипоказання
підвищена чутливість до кетоконазолу, цинку піритіону або до будь-якого іншого компонента препарату.
Побічна дія
з боку шкіри та підшкірної клітковини: еритема, відчуття печіння шкіри, свербіж, акне, контактний дерматит, подразнення шкіри, висип, пустульозний висип у місці нанесення, кропив’янка, сухість шкіри, посилення лущення шкіри, відчуття дискомфорту, гіперчутливість, зміни з боку шкіри.
З боку придатків шкіри: зміна структури волосся, підвищена сухість або жирність волосся, випадіння волосся (алопеція), зміна кольору волосся (загалом у пацієнтів з хімічно ушкодженим або сивим волоссям), знебарвлення нігтів. Відомі випадки розпрямлення волосся від природи кучерявого.
З боку нервової системи: порушення смаку (дисгевзія), парестезії, гіперчутливість.
З боку імунної системи: реакції гіперчутливості, у тому числі анафілактоїдні реакції, ангіоневротичний набряк.
З боку органа зору: подразнення очей, набряк повік, підвищена сльозотеча.
Інфекції та інвазії: фолікуліт.
Особливості застосування
препарат призначений тільки для зовнішнього застосування.
При застосуванні препарату слід запобігати його потраплянню в очі та на слизові оболонки.
У разі потрапляння препарату в очі слід ретельно промити їх водою.
Себорейний дерматит та лупа часто супроводжуються посиленим випадінням волосся, яке може в окремих випадках деякий час тривати і на початку застосування шампуню.
Препарат містить бутилгідрокситолуол (Е321), що може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит) або подразнення очей та слизових оболонок.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. У період вагітності або годування грудьми препарат можна застосовувати лише у випадках, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
при призначенні Дермазолу Плюс пацієнтам, які тривалий час лікувалися ГКС для місцевого застосування, слід продовжувати лікування останніми і відміняти їх поступово протягом 2–3 тиж (щоб уникнути синдрому відміни).
Враховуючи відсутність значної системної абсорбції, взаємодія з іншими лікарськими засобами малоймовірна.
Не рекомендуєтся застосовувати одночасно з дерматологічними препаратами, що містять ГКС.
Передозування
оскільки шампунь призначений тільки для зовнішнього застосування і при цьому кетоконазол практично не абсорбується у системний кровотік, розвиток симптомів передозування малоймовірний. При випадковому проковтуванні шампуню внутрішньо застосовувати тільки підтримувальні та симптоматичні заходи. Забороняється викликати блювання та проводити промивання шлунка для запобігання аспірації.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.