фармакодинаміка

Механізм дії . Фреманезумаб — гуманізоване моноклональне антитіло IgG2Δa/каппа, отримане на базі мишачого прекурсору. Фреманезумаб селективно зв’язується з лігандом пептиду CGRP (CGRP — пептид, що кодується геном кальцитоніну) і блокує зв’язування обох ізоформ CGRP (α- і (β-CGRP) з рецептором CGRP. Точний механізм дії, завдяки якому фреманезумаб запобігає мігренозним атакам, невідомий, однак вважається, що превенція мігрені досягається за рахунок модуляції системи трійчастого нерва. Встановлено, що під час мігрені рівні CGRP суттєво підвищуються і повертаються до нормальних значень при зменшенні вираженості головного болю. Фреманезумаб має високу специфічність до CGRP і не зв’язується зі спорідненими елементами (такими як амілін, кальцитонін, інтермедин та адреномедулін).

Клінічна ефективність і безпека . Ефективність фреманезумабу вивчалася у двох рандомізованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих дослідженнях 3 фази тривалістю 12 тиж за участю дорослих пацієнтів з епізодичною (дослідження 1) та хронічною мігренню (дослідження 2). Пацієнти, які брали участь у дослідженні, мали встановлений діагноз мігрені щонайменше впродовж 12 міс (як з аурою, так і без) відповідно до діагностичних критеріїв Міжнародної класифікації головного болю (ICHD-III). З дослідження виключалися особи літнього віку (>70 років), пацієнти, які приймали опіоїди чи барбітурати більше 4 днів на місяць, а також пацієнти з інфарктом міокарда, порушенням мозкового кровообігу і тромбоемболічними подіями в анамнезі.

Дослідження із застосування фреманезумабу при епізодичній мігрені (дослідження 1) . Ефективність фреманезумабу при епізодичній мігрені оцінювалася у рандомізованому багатоцентровому подвійному сліпому плацебо-контрольованому дослідженні тривалістю 12 тиж (дослідження 1). До участі у дослідженні залучалися дорослі пацієнти з епізодичною мігренню в анамнезі (до 15 днів головного болю на місяць). 875 пацієнтів (742 жінки і 133 чоловіки) були рандомізовані в одну з трьох досліджуваних груп 675 мг фреманезумабу кожні 3 міс (щоквартально, n=291), 225 мг фреманезумабу 1 раз на місяць (щомісячно, n=290) або плацебо щомісячно (n=294) шляхом п/ш ін’єкцій. Розподіл пацієнтів у різних групах дослідження за демографічними та вихідними характеристиками захворювання був пропорційним і зіставним. Середній вік пацієнтів становив 42 роки (діапазон: 18–70 років), 85% — жінки, 80% — представники європеоїдної раси. На момент залучення до участі у дослідження середня частота епізодів мігрені становила близько 9 днів на місяць. Впродовж дослідження пацієнтам дозволялося використовувати засоби від гострого головного болю. Підгрупі пацієнтів (21%) також було дозволено використовувати один широко застосовуваний додатковий профілактичний засіб (блокатор β-адренорецепторів, блокатор кальцієвих каналів/бензоциклогептен, антидепресант, протисудомний засіб). 19% пацієнтів раніше застосовували топірамат. 12-тижневий період лікування в подвійному сліпому режимі завершив 791 пацієнт.

Первинною кінцевою точкою ефективності була зміна впродовж 12-тижневого періоду лікування середньої кількості днів з мігренню в перерахунку на середньомісячний показник порівняно з показниками до початку дослідження. Основними вторинними кінцевими точками були зменшення щонайменше на 50% кількості днів мігрені на місяць порівняно з вихідними показниками (50% частота відповіді), середня зміна показника MIDAS за оцінками пацієнтів порівняно з вихідним рівнем та зміна середньомісячної кількості днів застосування препаратів проти гострого головного болю, якщо порівнювати з вихідним рівнем. Якщо порівнювати з плацебо, обидві схеми застосування фреманезумабу, як щомісячна, так і щоквартальна, продемонстрували статистично і клінічно значиме покращання за ключовими кінцевими точками при порівнянні з показниками до початку дослідження. Такий ефект відмічався вже впродовж першого місяця і зберігався протягом всього періоду лікування.

Таблиця 1. Основні показники ефективності у дослідженні 1 при епізодичній мігрені



Кінцева точка ефективності Плацебо (n=290) Фреманезумаб

по 675 мг

щоквартально (n=288) Фреманезумаб

по 225 мг

щомісячно (n=27) MMD Середня змінаа

(95% ДІ) –2,2

(–2,68, –1,71) –3,4

(–3,94, –2,96) –3,7

(–4,15, –3,18) TD

(95% ДІ)b – –1,2

(–1,74, –0,69) –1,4

(–1,96, –0,90) Вихідний

показник (СВ) 9,1 (2,65) 9,2 (2,62)

р<0,0001а 8,9 (2,63)

р<0,0001а MHD Середня змінаа

(95% ДІ) –1,5

(–1,88, –1,06) –3,0

(–3,39, –2,55) –2,9

(–3,34, –2,51) TD

(95% ДІ)b – –1,5 (–1,95, –1,02) –1,5

(–1,92, –0,99) Вихідний

показник (СВ) 6,9 (3,13) 7,2 (3,14)

р<0,0001а 6,8 (2,90)

р<0,0001а Частота 50% позитивної відповіді на лікування, MMD Відсотків [%] 27,9 44,4 47,7

р<0,0001 Частота 75% позитивної відповіді на лікування, MMD Відсотків [%] 9,7 18,4

p=0,0025 18,5

p=0,0023 Загальний показник MIDAS Середня змінаа

(95% ДІ) –17,5

(–20,62, –14,47) –23,0

(–26,10, –19,82) –24,6

(–27,68, –21,45) Вихідний

показник (СВ) 37.3 (27.75) 41,7 (33,09)

p=0,0023a 38 (33,30)

р<0,0001а MAHMD Середня змінаа

(95% ДІ) –1,6

(2,04, –1,20) –2,9

(–3,34, –2,48) –3,0

(–3,41, –2,56) TD

(95% ДІ)b – –1,3

(–1,73, –0,78) –1,3

(–1,81, –0,86) Вихідний

показник (СВ) 7,7 (3,60) 7,7 (3,70)

р<0,0001а 7,7 (3,37)

р<0,0001а



ДІ — довірчий інтервал; MAHMD — кількість днів прийому препаратів від гострого головного болю на місяць; MHD — кількість днів головного болю щонайменше помірної тяжкості на місяць; MIDAS — шкала оцінки порушення адаптації при мігрені; MMD — кількість днів мігрені на місяць; СВ — стандартне відхилення; TD — відмінності на тлі лікування; р — значення «р» при порівнянні з плацебо.

аДля всіх кінцевих точок середня зміна та ДІ базуються на моделі ANCOVA, де терапія, стать, регіон та застосування профілактичних засобів до початку дослідження (так/ні) використовуються як фіксовані ефекти, а відповідні вихідні значення і кількість років від початку мігрені — як коваріати.

bВідмінності на тлі лікування базуються на MMRM-аналізі, де терапія, стать, регіон, застосування профілактичних засобів до початку дослідження (так/ні), місяць, місяць лікування використовуються як фіксовані ефекти, а відповідні вихідні значення і кількість років від початку мігрені — як коваріати.

Дослідження із застосування фреманезумабу при хронічній мігрені (дослідження 2) . Застосування фреманезумабу при хронічній мігрені оцінювалося у рандомізованому багатоцентровому плацебо-контрольованому подвійному сліпому дослідженні тривалістю 12 тиж (дослідження 2). До популяції дослідження увійшли дорослі пацієнти з хронічною мігренню в анамнезі (15 або більше днів головного болю на місяць). Загалом були рандомізовані 1130 пацієнтів (991 жінка і 139 чоловіків) з метою отримання лікування за однією з трьох схем: фреманезумаб у початковій дозі 675 мг з наступним застосуванням дози 225 мг фреманезумабу один раз на місяць (щомісячно, n=379), фреманезумаб по 675 мг (mg) кожні 3 міс (щоквартально, n=376) або плацебо щомісячно (n=375) у формі п/ш ін’єкцій. Демографічні та вихідні характеристики захворювання були пропорційні та зіставні в усіх групах дослідження. Середній вік пацієнтів становив 41 рік (діапазон: 18–70 років), 88% — жінки, 79% — представники європеоїдної раси. Середня частота головного болю до початку дослідження становила приблизно 21 день на місяць (з яких 13 днів характеризувалися щонайменше помірною тяжкістю). Впродовж дослідження пацієнтам дозволялося застосовувати засоби від гострого головного болю. Підгрупі пацієнтів (21%) також було дозволено приймати один широко застосовуваний додатковий профілактичний засіб (блокатор β-адренорецепторів, блокатор кальцієвих каналів/бензоциклогептен, антидепресант, протисудомний засіб). 30% пацієнтів раніше застосовували топірамат, 15% — онаботулотоксин А. 12-тижневий період лікування у подвійному сліпому режимі завершили 1034 пацієнти.

Первинною кінцевою точкою ефективності була зміна впродовж 12-тижневого періоду лікування середньої кількості днів головного болю щонайменше помірної тяжкості у перерахунку на середньомісячний показник порівняно з показниками до початку дослідження. Основними вторинними кінцевими точками були зменшення щонайменше на 50% кількості днів головного болю принаймні помірної тяжкості на місяць порівняно з вихідними показниками (50% частота відповіді), середня зміна показників за шкалою НІТ-6 за оцінками пацієнтів порівняно з вихідним рівнем та зміна середньомісячної кількості днів застосування препаратів проти гострого головного болю, якщо порівнювати з вихідним рівнем. Якщо порівнювати з плацебо, обидві схеми застосування фреманезумабу, як щомісячна, так і щоквартальна, продемонстрували статистично і клінічно значуще покращення за ключовими кінцевими точками при порівнянні з показниками до початку дослідження. Такий ефект відмічався вже впродовж першого місяця і зберігався протягом всього періоду лікування.

Таблиця 2. Основні показники ефективності у дослідженні 2 при хронічній мігрені



Кінцева точка ефективності Плацебо (n=371) Фреманезумаб

по 675 мг

щоквартально (n=375) Фреманезумаб

по 225 мг

щомісячно з початковою дозою 675 мг (n=375) MHD Середня змінаа

(95% ДІ) –2,5

(–3,06, –1,85) –4,3

(–4,87, –3,66) –4,6

(–5,16, –3,97) TD

(95% ДІ)b – –1,8

(–2,45, –1,13) –2,1

(–2,77, –1,46) Вихідний

показник (СВ) 13,3

(5,80) 13,2 (5,45)

р<0,0001a 12,8 (5,79)

р<0,0001a MMD Середня змінаа(95% ДІ) –3,2

(–3,86, –2,47) –4,9

(–5,59, –4,20) –5,0

(–5,70, –4,33) TD

(95% ДІ)b – –1,7

(–2,44, –0,92) –1,9

(–2,61, –1,09) Вихідний

показник (СВ) 16,3

(5,13) 16,2(4,87)

р<0,0001a 16,0 (5,20)

р<0,0001a Частота 50% позитивної відповіді на лікування, MHD Відсотків [%] 18,1 37,6 40,8, р<0,0001 Частота 75% позитивної відповіді на лікування, MHD Відсотків [%] 7,0 14,7,

р=0,0008 15,2,

р=0,0003 Загальний показник HIT–6 Середня змінаa

(95% ДІ) –4,5

(–5,38, –3,60) –6,4

(–7,31, –5,52) –6,7

(–7,71, –5,97) Вихідний

показник (СВ) 64,1 (4,79) 64,3 (4,75)

р=0,0001а 64,6 (4,43)

р<0,0001а MAHMD Середня змінаа

(95% ДІ) –1,9

(–2,48, –1,28) –3,7

(–4,25, –3,06) –4,2

(–4,79, –3,61) TD

(95% ДІ)b – –1,7

(–2,40, –1,09) –2,3

(–2,95, –1,64) Вихідний

показник (СВ) 13,0 (6,89) 13,1

р<0,0001а 13,1 (7,22)

р<0,0001а