дієтична добавка до раціону харчування — додаткове джерело вітамінів та цинку. Сприяє належному розумовому та фізичному розвитку і зміцненню імунітету дитини.

Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання: дітям від 3 років по 1 жувальній пастилці 1 раз на добу після їди. Перед використанням слід проконсультуватися з лікарем.

Тривалість курсу споживання: 30 днів. Курс можна повторити за рекомендацією лікаря.

Застереження щодо споживання: діти віком до 3 років; не рекомендується дітям, при індивідуальній непереносимості компонентів дієтичної добавки, виникненні алергічних реакцій, гіпервітамінозі A, D, E та B 12 , а також при станах, що супроводжуються підвищенням рівня кальцію в крові та сечі.

Споживачам з цукровим діабетом слід враховувати, що пастилки містять цукор і сироп глюкози.

Не перевищувати рекомендовану порцію для щоденного споживання.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не є лікарським засобом.