МУЛЬТИМАКС® КОМПЛЕКС (MULTIMAX® COMPLEX)
МУЛЬТИМАКС КОМПЛЕКС інструкція із застосування
Склад
На 1 жувальну пастилку: вітамін С (L-аскорбінової кислоти)— 40 mg (мг), вітамін Е (DL-альфа-токоферолу ацетат) — 7 mg (мг), цинк (цинку цитрат) — 6 mg (мг), вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) — 1 mg (мг), вітамін А (ретинолу ацетат) — 400 μg (мкг), фолієва кислота (птероїлмоноглутамінова кислота) — 200 μg (мкг), вітамін D3 (холекальциферол) — 5 μg (мкг), вітамін В12 (ціанокобаламін) — 1,5 μg (мкг).
Допоміжні речовини: сироп глюкози, цукор, вода, желатин; лимонна кислота (Е330); натуральний ароматизатор — аромат малини; глазур — карнаубський віск (Е903); барвник — куркумін (Е100).
Характеристика
жувальні пастилки, які місять комплекс вітамінів та цинк.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка до раціону харчування — додаткове джерело вітамінів та цинку. Сприяє належному розумовому та фізичному розвитку і зміцненню імунітету дитини.
Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання: дітям від 3 років по 1 жувальній пастилці 1 раз на добу після їди. Перед використанням слід проконсультуватися з лікарем.
Тривалість курсу споживання: 30 днів. Курс можна повторити за рекомендацією лікаря.
Застереження щодо споживання: діти віком до 3 років; не рекомендується дітям, при індивідуальній непереносимості компонентів дієтичної добавки, виникненні алергічних реакцій, гіпервітамінозі A, D, E та B12, а також при станах, що супроводжуються підвищенням рівня кальцію в крові та сечі.
Споживачам з цукровим діабетом слід враховувати, що пастилки містять цукор і сироп глюкози.
Не перевищувати рекомендовану порцію для щоденного споживання.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
зберігати у первинній упаковці виробника при температурі від +8 °C до +25 °C при відносній вологості до 75%. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Термін придатності: 2 роки з дати виробництва.
Виробник: «Мастер Фарм С.А.», 91–203 Лодзь, вул. Версальська, 8, Польща/Master Pharm S.A., 91–203 Lodz, Wersalska 8 str, Poland для Юніфарм Лабораторіз Лімітед (Unipharm Laboratories Limited). Юридична адреса: 38/39 Фіцвільям Сквер Вест, Дублін 2, DO2 NX53, Ірландія (38/39 Fitzwilliam Square West, Dublin 2, DO2 NX53, Ireland). Телефон в Україні: +38 (044) 594-70-00, www.unipharm.ua