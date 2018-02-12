Гель для рук з антибактеріальною дією (Hand gel with antibacterial effect) (362801) - інструкція із застосування Косметичні засоби
- Інструкція
Ціна в місті Київ
Без рецепта
Виробник
Фітодоктор
Об'єм
65 мл
Косметичні засоби
Реєстраційне посвідчення
12.2-18-1/5594 від 18.03.2020
Гель для рук з антибактеріальною дією інструкція із застосування
Склад
органічний розчинник (етил гідрат 66%), вода, гліцерин, карбомер, амінометіл пропанол, барвник харчовий CI 42090.
Активні компоненти.
Спирт на основі рослинної сировини (66%) — забезпечує ефективну антибактеріальну активність. Не викликає алергічної реакції.
Гліцерин — потужний зволожувач, який активно утримує воду в клітинах шкіри і зменшує трансдермальних втрату вологи.
Підходить для частого використання!