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Гель для рук з антибактеріальною дією (Hand gel with antibacterial effect) (362801) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Гель для рук з антибактеріальною дією (Hand gel with antibacterial effect)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Об'єм
65 мл
Косметичні засоби
08 Мила, моючі засоби
Реєстраційне посвідчення
12.2-18-1/5594 від 18.03.2020

Гель для рук з антибактеріальною дією інструкція із застосування

Склад

органічний розчинник (етил гідрат 66%), вода, гліцерин, карбомер, амінометіл пропанол, барвник харчовий CI 42090.

Активні компоненти.

Спирт на основі рослинної сировини (66%) — забезпечує ефективну антибактеріальну активність. Не викликає алергічної реакції.

Гліцерин — потужний зволожувач, який активно утримує воду в клітинах шкіри і зменшує трансдермальних втрату вологи.

Підходить для частого використання!