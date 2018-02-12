органічний розчинник (етил гідрат 66%), вода, гліцерин, карбомер, амінометіл пропанол, барвник харчовий CI 42090.

Активні компоненти.

Спирт на основі рослинної сировини (66%) — забезпечує ефективну антибактеріальну активність. Не викликає алергічної реакції.

Гліцерин — потужний зволожувач, який активно утримує воду в клітинах шкіри і зменшує трансдермальних втрату вологи.

Підходить для частого використання!