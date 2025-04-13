Азова спрей назальний гіпертонічний (Azova spray nasal hypertonic)
2 препарати
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ВОДА МОРСЬКА ОЧИЩЕНА ДЛЯ КОСМЕТИЧНИХ ТА ГІГІЄНІЧНИХ ЦІЛЕЙ "АЗОВА®"
Спрей назальний гіпертонічний 70 мл №1Дісма
ВОДА МОРСЬКА ОЧИЩЕНА ДЛЯ КОСМЕТИЧНИХ ТА ГІГІЄНІЧНИХ ЦІЛЕЙ "АЗОВА®"
Спрей назальний гіпертонічний 30 мл №1Дісма
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Дісма
Форма випуску
Спрей назальний гіпертонічний
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
70 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/40482 від 27.12.2017