вживати по 2 льодяники на добу. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Розсмоктувати, не ковтати цілими.

Не слід вживати як заміну збалансованого та різноманітного раціону харчування і здорового способу життя.

Містить джерело фенілаланіну.

Надмірне споживання може спричинити послаблювальний ефект.

Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Не вживати після закінчення строку придатності.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Не є лікарським засобом.