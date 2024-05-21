Афлубін® ІмуФаст (Aflubin® ImmuFast) (361839) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Афлубін ІмуФаст інструкція із застосування
Характеристика
у деякі періоди протягом року організм людини потребує додаткової підтримки. Афлубін® ІмуФаст допомагає зміцнити імунну систему, коли це найбільш необхідно. Завдяки спеціально розробленій формулі продукту, що включає вітаміни, мінерали та потужні рослинні екстракти, продукт проявляє наступні властивості: підтримує імунну систему організму, підвищує рівень енергії, пом’якшує подразнення горла.
Бузина пом’якшує прояви застуди, допомагає заспокоїти подразнення в горлі, кашель та захриплість.
Комплекс вітамінів групи В, вітаміни С та D3 сприяють зменшенню вираженості втоми, забезпечують енергетичну підтримку та стимулюють імунну систему.
Ехінацея сприяє правильному функціонуванню природної захисної системи організму.
Ментол проявляє заспокійливі властивості щодо горла, глотки і голосових зв’язок.
Вітамін С, цинк і селен сприяють нормальному функціонуванню імунної системи.
Рекомендації з вживання
вживати по 2 льодяники на добу. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Розсмоктувати, не ковтати цілими.
Не слід вживати як заміну збалансованого та різноманітного раціону харчування і здорового способу життя.
Містить джерело фенілаланіну.
Надмірне споживання може спричинити послаблювальний ефект.
Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не вживати після закінчення строку придатності.
Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Не є лікарським засобом.
Протипоказання
не слід вживати при індивідуальній непереносимості компонентів продукту, дітям до 7 років, вагітним або жінкам, які годують грудьми.
Умови зберігання
за кімнатної температури.