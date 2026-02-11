Антивікова косметика

Мезо-маска для обличчя (Meso-mask for face)

МЕЗО-МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл №1
Ціни в Чернігів
від 1866,80 грн
В 1 аптеці
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Lab. FILORGA
Косметичні засоби
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Реєстрація
602-123-20-3/41917 від 03.10.2018