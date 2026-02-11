Чернігів
Про товар
Ціни
Антивікова косметика
Мезо-маска для обличчя (Meso-mask for face)
Ціни в
Чернігів
від
1866,80
грн
В 1 аптеці
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Lab. FILORGA
Косметичні засоби
1.6. Антивікова косметика
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Реєстрація
602-123-20-3/41917 від 03.10.2018
Ціни в
Чернігів
від
1866,80
грн
В 1 аптеці
Знайти в аптеках
Знайдіть Мезо-маска для обличчя в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню