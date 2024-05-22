Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинЕнервіт C (Enervit C) Енервіт C (Enervit C) (361396) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 12 шт Немає в наявності 10 шт Немає в наявності 10 шт, 0,5 г Немає в наявності 10 шт, 0,5 г Немає в наявності 10 шт, 0,5 г Немає в наявності 12 шт Немає в наявності Більше +3 Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Здравофарм Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 12 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин