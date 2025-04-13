Дієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ

Кислонорм (Kislonorm)

2 препарати
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КИСЛОНОРМ ТАБЛЕТКИ ШЛУНКОВІ ЛУЖНІ ЗІ СМАКОМ СУНИЦІ
КИСЛОНОРМ ТАБЛЕТКИ ШЛУНКОВІ ЛУЖНІ ЗІ СМАКОМ СУНИЦІ
Таблетки №20
Вертекс
Немає в наявності
КИСЛОНОРМ ТАБЛЕТКИ ШЛУНКОВІ ЛУЖНІ ЗІ СМАКОМ М'ЯТИ
КИСЛОНОРМ ТАБЛЕТКИ ШЛУНКОВІ ЛУЖНІ ЗІ СМАКОМ М'ЯТИ
Таблетки №20
Вертекс
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Вертекс
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки