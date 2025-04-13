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Дієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ
Кислонорм (Kislonorm)
2 препарати
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КИСЛОНОРМ ТАБЛЕТКИ ШЛУНКОВІ ЛУЖНІ ЗІ СМАКОМ СУНИЦІ
Таблетки №20
Вертекс
Немає в наявності
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КИСЛОНОРМ ТАБЛЕТКИ ШЛУНКОВІ ЛУЖНІ ЗІ СМАКОМ М'ЯТИ
Таблетки №20
Вертекс
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Вертекс
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.6. Дієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ
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