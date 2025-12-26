Київ
Про товар
Ціни
Антивікова косметика
Ліфт Структур сироватка для обличчя (Lift Structures face serum)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
2739,70
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Lab. FILORGA
Косметичні засоби
1.6. Антивікова косметика
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Реєстрація
602-123-20-3/41917 від 03.10.2018
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
2739,70
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Знайдіть Ліфт Структур сироватка для обличчя в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню