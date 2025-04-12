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Фітоліум 4 концентрат проти випадіння волосся (Phytolium 4 concentrate against hair loss)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
1804,64
грн
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Характеристики
Виробник
Laboratoires Phytosolba
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
12 шт.
Косметичні засоби
3.4.2. Додаткові засоби
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
1804,64
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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