Додаткові засоби

Фітоліум 4 концентрат проти випадіння волосся (Phytolium 4 concentrate against hair loss)

ФІТОЛІУМ 4 КОНЦЕНТРАТ ПРОТИ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ 3.5 мл №12
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 1804,64 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Laboratoires Phytosolba
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
12 шт.
Косметичні засоби