Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системиГерба кардин (Gerba cardin) Герба кардин (Gerba cardin) (360522) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 20 шт Немає в наявності 20 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фармаком Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи