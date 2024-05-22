Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїГерба спокій актив (Gerba spokiy active) Герба спокій актив (Gerba spokiy active) (360521) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 110,00 грн Без рецепта 20 шт від 110,00 грн 20 шт від 97,90 грн В наявності в 63 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Здравофарм Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії